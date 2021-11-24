Глава Минтруда заявил, что майские указы будут выполнены до конца года

Майские указы президента России Владимира Путина являются абсолютным приоритетом и будут выполнены до конца 2021 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Выполнение майского указа является абсолютным приоритетом для всех, и они однозначно будут выполнены до конца текущего года", — сказал Котяков в эфире телеканала "Россия-1".