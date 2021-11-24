Глава Минтруда заявил, что майские указы будут выполнены до конца года
Ранее президент указал на необходимость соблюдать все требования по оплате труда медиков и педагогов.
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Майские указы президента России Владимира Путина являются абсолютным приоритетом и будут выполнены до конца 2021 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Выполнение майского указа является абсолютным приоритетом для всех, и они однозначно будут выполнены до конца текущего года", — сказал Котяков в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Лайф сообщал, что Путин призвал сделать всё необходимое для обеспечения достойных зарплат бюджетникам. Российский лидер напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года.
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