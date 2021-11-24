Автоэксперт Канаев рассказал, как не попасть в ДТП в предрассветные часы

Из-за короткого светового дня в осенне-зимний период многие водители оказываются за рулём либо в тёмное время суток, либо в сумерках. Чтобы им не уснуть во время движения в утренние часы, следует избегать управления автомобилем в одиночку, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

В беседе с радио Sputnik эксперт рассказал, что вождение при сумеречном освещении является тяжёлым для всех водителей, ведь у кого-то плохое зрение или опыт отсутствует — "это проблема не индивидуальная". В утренние часы зачастую хочется спать, а в вечерние сложнее сконцентрироваться.

"В утренние часы нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, потому что основное количество аварий, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку. В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу световых приборов. Если после рабочего дня водителю сложно сконцентрироваться, лучше всего остановиться и отдохнуть пять-десять минут", — рассказал Канаев.

Он также посоветовал начинающим водителям контролировать скоростной режим и не торопиться в тёмное время суток. По словам эксперта, за рулём нужно быть предельно внимательными, ведь в сумерках есть вероятность не заметить какие-либо предметы на дороге.