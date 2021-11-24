Автоэксперт Канаев рассказал, как не попасть в ДТП в предрассветные часы
Он отметил, что за рулём нужно быть предельно внимательными, ведь в сумерках есть вероятность не заметить какие-либо предметы на дороге.
Фото © Pixabay
Из-за короткого светового дня в осенне-зимний период многие водители оказываются за рулём либо в тёмное время суток, либо в сумерках. Чтобы им не уснуть во время движения в утренние часы, следует избегать управления автомобилем в одиночку, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
В беседе с радио Sputnik эксперт рассказал, что вождение при сумеречном освещении является тяжёлым для всех водителей, ведь у кого-то плохое зрение или опыт отсутствует — "это проблема не индивидуальная". В утренние часы зачастую хочется спать, а в вечерние сложнее сконцентрироваться.
"В утренние часы нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, потому что основное количество аварий, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку. В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу световых приборов. Если после рабочего дня водителю сложно сконцентрироваться, лучше всего остановиться и отдохнуть пять-десять минут", — рассказал Канаев.
Он также посоветовал начинающим водителям контролировать скоростной режим и не торопиться в тёмное время суток. По словам эксперта, за рулём нужно быть предельно внимательными, ведь в сумерках есть вероятность не заметить какие-либо предметы на дороге.
Ранее автоэксперт Антон Трошанов дал советы, которые помогут избежать аварии при мокром снеге. Собеседник Лайфа отметил, что колёса необходимо заменить уже тогда, когда среднесуточная температура падает ниже семи градусов тепла.
Комментариев: 0