Израильские истребители из Ливана ударили ракетами по Сирии

Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар управляемыми ракетами по территории сирийской провинции Хомс. В результате ранение получил сирийский военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс", — рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, сирийские силы ПВО применили комплексы российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С", в результате чего было сбито десять из двенадцати ракет. Материальный ущерб израильский удар причинил незначительный.