Израильские истребители из Ливана ударили ракетами по Сирии
Комплексы ПВО российского производства смогли уничтожить десять из двенадцати выпущенных реактивных снарядов.
Фото © ТАСС / Zuma
Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар управляемыми ракетами по территории сирийской провинции Хомс. В результате ранение получил сирийский военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс", — рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, сирийские силы ПВО применили комплексы российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С", в результате чего было сбито десять из двенадцати ракет. Материальный ущерб израильский удар причинил незначительный.
Лайф рассказывал, что ранее Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства. По данным СМИ, солдат застрелил главу департамента по делам Голан Мидхата Салиха, когда тот возвращался домой.
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