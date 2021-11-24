27 школьников отравились в Брянской области, возбуждено уголовное дело
В стационаре на лечении находятся три ученика, остальные получают медпомощь на дому. В учебном заведении уже остановили работу пищеблока, специалисты вместе с правоохранителями проводят расследование.
Фото © СУ СК РФ по Брянской области
В одной из школ Брянской области массово заболели несколько учеников разных классов. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, на данный момент за медицинской помощью обратилось 27 детей.
"24 ноября 2021 года поступила информация о заболеваниях с признаками пищевой токсикоинфекции 27 школьников в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении — Климовской средней общеобразовательной школе № 1", — указано в релизе ведомства.
Как сообщает ТАСС, сейчас в стационаре на лечении находятся три ученика, остальные отравившиеся получают медицинскую помощь на дому. В учебном заведении уже приостановили работу пищеблока, специалисты вместе с сотрудниками экстренных служб проводят необходимые манипуляции. В частности, были взяты образцы для проведения исследований и экспертиз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
"Следователями организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирской области завели уголовное дело после массового отравления суши в кафе. Число пострадавших выросло до 48, из них 19 детей.
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