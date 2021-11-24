27 школьников отравились в Брянской области, возбуждено уголовное дело

В одной из школ Брянской области массово заболели несколько учеников разных классов. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, на данный момент за медицинской помощью обратилось 27 детей.

"24 ноября 2021 года поступила информация о заболеваниях с признаками пищевой токсикоинфекции 27 школьников в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении — Климовской средней общеобразовательной школе № 1", — указано в релизе ведомства.

Как сообщает ТАСС, сейчас в стационаре на лечении находятся три ученика, остальные отравившиеся получают медицинскую помощь на дому. В учебном заведении уже приостановили работу пищеблока, специалисты вместе с сотрудниками экстренных служб проводят необходимые манипуляции. В частности, были взяты образцы для проведения исследований и экспертиз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

"Следователями организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.