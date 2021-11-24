Компания молодых людей погибла при загадочных обстоятельствах в квартире в Златоусте

В квартире в Златоусте (Челябинская область) обнаружена мёртвой компания молодых людей. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно Лайфу, сигнал в службу спасения поступил около восьми вечера по местному времени. По предварительной информации, причиной смерти парня и трёх девушек стала неисправность газовой колонки.

Ранее Лайф рассказывал, что в Перми пять человек умерли, отравившись алкоголем. Как уточнили в СК, жертвами стали мужчина и женщина, а также их взрослая дочь и соседи. При этом отец семейства скончался до приезда медиков.