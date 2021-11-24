Компания молодых людей погибла при загадочных обстоятельствах в квартире в Златоусте
Известно, что парню и трём девушкам было от 20 до 25 лет. На месте происшествия работают правоохранители.
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В квартире в Златоусте (Челябинская область) обнаружена мёртвой компания молодых людей. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как стало известно Лайфу, сигнал в службу спасения поступил около восьми вечера по местному времени. По предварительной информации, причиной смерти парня и трёх девушек стала неисправность газовой колонки.
Погибшие:
1. Самохвалов Н.С., 1996 г.р.
2. Рюмина А.О., 2001 г.р.
3. Хомякова В.Е., 2001 г.р.
4. Галкина А.А.,1999 г.р.
Ранее Лайф рассказывал, что в Перми пять человек умерли, отравившись алкоголем. Как уточнили в СК, жертвами стали мужчина и женщина, а также их взрослая дочь и соседи. При этом отец семейства скончался до приезда медиков.
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