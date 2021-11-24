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Девочка повредила мозг, упав с горки, и теперь за её жизнь борются врачи

10-летняя школьница находится в тяжёлом состоянии. Падение было столь неудачным, что самостоятельно подняться она не смогла.

24 ноября, 19:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врачи борются за жизнь 10-летней девочки, которая упала с горки в подмосковном Можайске и сильно ударилась головой, сообщает kp.ru.

"Девочку доставили [в больницу] с детской площадки около её дома, где она играла с другими детьми и упала с пластиковой горки. Сильно ударилась головой. Девочку госпитализировали с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга", — рассказал изданию источник в здравоохранении.

По факту сильного травмирования несовершеннолетней полицейскими проводится проверка детской площадки на предмет наличия нарушений.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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