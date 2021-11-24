Девочка повредила мозг, упав с горки, и теперь за её жизнь борются врачи
10-летняя школьница находится в тяжёлом состоянии. Падение было столь неудачным, что самостоятельно подняться она не смогла.
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Врачи борются за жизнь 10-летней девочки, которая упала с горки в подмосковном Можайске и сильно ударилась головой, сообщает kp.ru.
"Девочку доставили [в больницу] с детской площадки около её дома, где она играла с другими детьми и упала с пластиковой горки. Сильно ударилась головой. Девочку госпитализировали с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга", — рассказал изданию источник в здравоохранении.
По факту сильного травмирования несовершеннолетней полицейскими проводится проверка детской площадки на предмет наличия нарушений.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге трёхлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации. Малышка жаловалась на тошноту и боли в животе. К семье дважды приезжала скорая помощь, во второй раз медики лишь констатировали смерть.
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