Доцент РЭУ имени Плеханова Казанцева предупредила россиян о подорожании искусственных ёлок

В России цена на искусственные ёлки выросла на 20–25% за год. Теперь средняя стоимость их составляет около пяти тысяч рублей. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева в беседе с агентством городских новостей "Москва".

"Цена на искусственную ёлку в настоящий момент колеблется от 500 рублей за дерево размером 50 сантиметров до почти 230 тысяч рублей за ель высотой 4,5 метра. Самые популярные модели — это деревья высотой 180–210 сантиметров стоимостью в среднем пять тысяч рублей. Самыми модными видами искусственных елей являются ёлки, покрытые инеем и шишками", — сообщила Казанцева.

Так, среднемесячная инфляция составляет около 2%, поэтому лучше приобрести праздничное дерево заранее, ведь цена может вырасти ещё на несколько процентов. Что касается спроса, то в ноябре 2021 года он в России вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями.

"Интернет-магазины фиксируют уже сейчас повышенный спрос на искусственные ели: рост заказов на них уже был зафиксирован в октябре 2021 года, а по данным на середину ноября 2021-го показатели спроса на искусственные ели оказались в 2,5 раза больше, чем в ноябре 2020 года", — рассказала эксперт.

Кроме того, вырос спрос и на новогодние украшения. Это связано с желанием купить пораньше, чтобы сэкономить, наличием большого ассортимента, а также с тем, что люди хотят создать праздничное настроение заблаговременно. Ценник на искусственные ели растёт по той причине, что происходят нарушения в поставках, сокращения объёма производства на фоне эпидситуации, снижение предложения на рынке живых елей.

По словам Казанцевой, стоимость живой ели колеблется от одной до 24 тысяч рублей. Ценник на ёлочные игрушки варьируется от 10 рублей до 13 тысяч рублей за штуку в зависимости от материала, размера и способа изготовления. Эксперт напомнила, что ручная работа ценится выше.