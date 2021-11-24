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Ректора МФТИ удивило включение вуза в санкционный список США

В институте надеются, что смогут продолжить сотрудничество с ведущими мировыми учёными и исследовательскими центрами.

24 ноября, 19:45
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов надеется, что экспортные санкции США позволят продолжить сотрудничество с американскими вузами и научными институтами. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами", — приводит ТАСС слова Ливанова.

По словам ректора, в вузе удивлены решением властей США о внесении МФТИ в список организаций и физических лиц, подпадающих под экспортные ограничения. Он также выразил надежду, что Физтех и дальше сможет выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учёными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки.

МФТИ неожиданно оказался в санкционном списке США

МФТИ неожиданно оказался в санкционном списке США

Ранее Лайф рассказывал, что Минфин США также ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком – 2".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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