Ректора МФТИ удивило включение вуза в санкционный список США
В институте надеются, что смогут продолжить сотрудничество с ведущими мировыми учёными и исследовательскими центрами.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов надеется, что экспортные санкции США позволят продолжить сотрудничество с американскими вузами и научными институтами. Об этом сообщила пресс-служба университета.
"Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами", — приводит ТАСС слова Ливанова.
По словам ректора, в вузе удивлены решением властей США о внесении МФТИ в список организаций и физических лиц, подпадающих под экспортные ограничения. Он также выразил надежду, что Физтех и дальше сможет выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учёными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки.
Ранее Лайф рассказывал, что Минфин США также ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком – 2".
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