Ректора МФТИ удивило включение вуза в санкционный список США

Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов надеется, что экспортные санкции США позволят продолжить сотрудничество с американскими вузами и научными институтами. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами", — приводит ТАСС слова Ливанова.

По словам ректора, в вузе удивлены решением властей США о внесении МФТИ в список организаций и физических лиц, подпадающих под экспортные ограничения. Он также выразил надежду, что Физтех и дальше сможет выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учёными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки.