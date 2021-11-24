Главной проблемой и основным ударом по системе образования 20 лет назад стал ЕГЭ, считает популяризатор математики, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев. Он полагает, что частично упростился "въезд", то есть поступление в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но при этом социальное неравенство качества образования только усилилось.

"Ни одна из целей, которую тогда ставили, в полной мере не достигнута. Тех проблем, которые экзамен должен был решить, ЕГЭ не решил, однако собрал все минусы — поломал образование под себя", — заявил Савватеев в беседе с радио "Комсомольская правда".

Савватеев напомнил о преимуществах советской системы образования, которые признавали в том числе специалисты США. Однако, как заметил учёный, если сейчас ЕГЭ отменить, станет хуже — учебный процесс и вовсе развалится. В ходе беседы математик попросил главу СК Александра Бастрыкина, выступившего с предложением отмены ЕГЭ, заняться проверкой начисления зарплат педагогам. Он также считает, что нужно поднять уровень финансирования науки и российских школ.