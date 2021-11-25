Новоиспечённая супруга шоумена Гогена Солнцева Полина огорчается из-за того, что её постоянно сравнивают с матерью и по совместительству бывшей женой экс-участника "Дома-2". Сам Солнцев рассказал, что когда он выложил в социальные сети совместную фотографию с новой женой, то его фанаты стали писать в комментариях о её сходстве с Екатериной Терешкович.

"Моя мать — мегера. Я о ней даже слышать не хочу. Поэтому решила сделать пластическую операцию. Уже выбрала себе хорошего врача, вчера была у него на консультации. Он сказал, что потребуется ряд пластических операций. Но я согласна на всё", — рассказала Полина в беседе с "Собеседником".

Солнцев же настаивает на том, что его новой супруге операция не нужна. А Полина считает, что муж должен поддержать её.

"Я буду счастлива после того, как пойму, что с матерью у меня нет ничего общего. И Гоген должен это понимать, как никто другой", — говорит Полина.