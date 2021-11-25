Премии "OК! Awards "Больше чем звёзды" нашли своих обладателей. Видео © LIFE.

Представители шоу-бизнеса, актёры, музыканты, спортсмены, друзья и партнёры журнала ОК! собрались в Four Seasons Hotel Moscow на церемонию вручения премии "Больше чем звёзды". В течение нескольких месяцев читатели выбирали лучших в 11 основных и нескольких специальных номинациях. Ведущими стали главный редактор Вадим Верник, актриса Юлия Хлынина, телеведущая Регина Тодоренко и певица Теона Контридзе. Статуэтки вручали также селебрити.

"Я знаю, что я вручаю премию, и я знаю, что это человек, к которому я, очевидно, очень хорошо отношусь. Я не знаю, мужчина это или женщина. Потому что мне сказали, что мне будет приятно вручить эту премию", — подтвердила до начала церемонии Лайфу интригу вечера актриса Марина Зудина.

И вот как распределились зрительские симпатии в различных номинациях: Главный герой. Кино — Константин Хабенский за блистательную роль в фильме Анны Меликян "Трое". Главный герой. Театр — Рената Литвинова. Новые лица экрана — Анастасия Уколова. Прорыв года — Сергей Гилёв. Главный герой. Новые формы — Екатерина Варнава за свое провокационное шоу "Абсолютно нага" в московском театре Crave. Главный герой. Музыка — Jony, которому удалось обойти конкурентов: Манижу, Zivert, LOBODA, Мари Краймбрери, Artik & Asti. Новые лица. Музыка — Анет Сай. Приз зрительских симпатий — актёр Александр Петров. Блистательный образ Mercury — Виктория Исакова: утончённая красота, безупречный вкус и свой ни на кого не похожий стиль. Пара года — награда досталась Ирине Горбачёвой и Антону Савлепову. Папа года — почётный приз достался певцу, музыканту, и трижды отцу Владимиру Преснякову. Главный герой 15-летия в области шоу-бизнеса и телевидения — специальную награду, приуроченную к 15-летию журнала, получил Филипп Киркоров, украсивший обложку юбилейного номера ОК! Главный герой 15-летия в области кино и театра — Виктория Исакова. Проект года — в этой номинации большинство читателей журнала ОК! проголосовали за сериал "Псих".

"В этом году церемония премии "Больше чем звёзды" особенная. Она приурочена к 15-летию журнала ОК! Сегодня в зале нет ни одного случайного человека. Каждый из вас — давний друг нашего журнала. И мы гордимся и очень дорожим нашей дружбой! В эти непростые времена нам особенно приятно видеть вас здесь, в этом зале", — обратился к присутствующим главный редактор ОК! Вадим Верник