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Премии "OК! Awards "Больше чем звёзды" нашли своих обладателей

В одиннадцати основных номинациях самых достойных представителей шоу-бизнеса выбрали в течение нескольких месяцев сами читатели журнала.

24 ноября, 21:03
<p>Кадр из видео © © LIFE</p>

Кадр из видео © © LIFE

Премии "OК! Awards "Больше чем звёзды" нашли своих обладателей. Видео © LIFE.

Представители шоу-бизнеса, актёры, музыканты, спортсмены, друзья и партнёры журнала ОК! собрались в Four Seasons Hotel Moscow на церемонию вручения премии "Больше чем звёзды". В течение нескольких месяцев читатели выбирали лучших в 11 основных и нескольких специальных номинациях. Ведущими стали главный редактор Вадим Верник, актриса Юлия Хлынина, телеведущая Регина Тодоренко и певица Теона Контридзе. Статуэтки вручали также селебрити.

"Я знаю, что я вручаю премию, и я знаю, что это человек, к которому я, очевидно, очень хорошо отношусь. Я не знаю, мужчина это или женщина. Потому что мне сказали, что мне будет приятно вручить эту премию", — подтвердила до начала церемонии Лайфу интригу вечера актриса Марина Зудина.

И вот как распределились зрительские симпатии в различных номинациях:

  1. Главный герой. Кино — Константин Хабенский за блистательную роль в фильме Анны Меликян "Трое".
  2. Главный герой. Театр — Рената Литвинова.
  3. Новые лица экрана — Анастасия Уколова.
  4. Прорыв года — Сергей Гилёв.
  5. Главный герой. Новые формы — Екатерина Варнава за свое провокационное шоу "Абсолютно нага" в московском театре Crave.
  6. Главный герой. Музыка — Jony, которому удалось обойти конкурентов: Манижу, Zivert, LOBODA, Мари Краймбрери, Artik & Asti.
  7. Новые лица. Музыка — Анет Сай.
  8. Приз зрительских симпатий — актёр Александр Петров.
  9. Блистательный образ Mercury — Виктория Исакова: утончённая красота, безупречный вкус и свой ни на кого не похожий стиль.
  10. Пара года — награда досталась Ирине Горбачёвой и Антону Савлепову.
  11. Папа года — почётный приз достался певцу, музыканту, и трижды отцу Владимиру Преснякову.
  12. Главный герой 15-летия в области шоу-бизнеса и телевидения — специальную награду, приуроченную к 15-летию журнала, получил Филипп Киркоров, украсивший обложку юбилейного номера ОК!
  13. Главный герой 15-летия в области кино и театра — Виктория Исакова.
  14. Проект года — в этой номинации большинство читателей журнала ОК! проголосовали за сериал "Псих".

"В этом году церемония премии "Больше чем звёзды" особенная. Она приурочена к 15-летию журнала ОК! Сегодня в зале нет ни одного случайного человека. Каждый из вас — давний друг нашего журнала. И мы гордимся и очень дорожим нашей дружбой! В эти непростые времена нам особенно приятно видеть вас здесь, в этом зале", — обратился к присутствующим главный редактор ОК! Вадим Верник

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Ранее Лайф анонсировал проведение церемонии другой премии — "Золотого граммофона". Стало известно, что его ведущими станут Ургант и Мартиросян. Вручение пройдёт 10 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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