Премии "OК! Awards "Больше чем звёзды" нашли своих обладателей
В одиннадцати основных номинациях самых достойных представителей шоу-бизнеса выбрали в течение нескольких месяцев сами читатели журнала.
Кадр из видео © © LIFE
Премии "OК! Awards "Больше чем звёзды" нашли своих обладателей. Видео © LIFE.
Представители шоу-бизнеса, актёры, музыканты, спортсмены, друзья и партнёры журнала ОК! собрались в Four Seasons Hotel Moscow на церемонию вручения премии "Больше чем звёзды". В течение нескольких месяцев читатели выбирали лучших в 11 основных и нескольких специальных номинациях. Ведущими стали главный редактор Вадим Верник, актриса Юлия Хлынина, телеведущая Регина Тодоренко и певица Теона Контридзе. Статуэтки вручали также селебрити.
"Я знаю, что я вручаю премию, и я знаю, что это человек, к которому я, очевидно, очень хорошо отношусь. Я не знаю, мужчина это или женщина. Потому что мне сказали, что мне будет приятно вручить эту премию", — подтвердила до начала церемонии Лайфу интригу вечера актриса Марина Зудина.
И вот как распределились зрительские симпатии в различных номинациях:
- Главный герой. Кино — Константин Хабенский за блистательную роль в фильме Анны Меликян "Трое".
- Главный герой. Театр — Рената Литвинова.
- Новые лица экрана — Анастасия Уколова.
- Прорыв года — Сергей Гилёв.
- Главный герой. Новые формы — Екатерина Варнава за свое провокационное шоу "Абсолютно нага" в московском театре Crave.
- Главный герой. Музыка — Jony, которому удалось обойти конкурентов: Манижу, Zivert, LOBODA, Мари Краймбрери, Artik & Asti.
- Новые лица. Музыка — Анет Сай.
- Приз зрительских симпатий — актёр Александр Петров.
- Блистательный образ Mercury — Виктория Исакова: утончённая красота, безупречный вкус и свой ни на кого не похожий стиль.
- Пара года — награда досталась Ирине Горбачёвой и Антону Савлепову.
- Папа года — почётный приз достался певцу, музыканту, и трижды отцу Владимиру Преснякову.
- Главный герой 15-летия в области шоу-бизнеса и телевидения — специальную награду, приуроченную к 15-летию журнала, получил Филипп Киркоров, украсивший обложку юбилейного номера ОК!
- Главный герой 15-летия в области кино и театра — Виктория Исакова.
- Проект года — в этой номинации большинство читателей журнала ОК! проголосовали за сериал "Псих".
"В этом году церемония премии "Больше чем звёзды" особенная. Она приурочена к 15-летию журнала ОК! Сегодня в зале нет ни одного случайного человека. Каждый из вас — давний друг нашего журнала. И мы гордимся и очень дорожим нашей дружбой! В эти непростые времена нам особенно приятно видеть вас здесь, в этом зале", — обратился к присутствующим главный редактор ОК! Вадим Верник
Ранее Лайф анонсировал проведение церемонии другой премии — "Золотого граммофона". Стало известно, что его ведущими станут Ургант и Мартиросян. Вручение пройдёт 10 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца.
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