В Баренцевом море на мель сели две баржи, которые буксировало судно "ПАК". Оно не смогло протянуть их через пролив Карские Ворота.

Как сообщает "Интерфакс", на борту судна находится десять человек и им ничего не угрожает. Отмечается, что баржи оказались на мели из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна скомандовал отдать буксировочный трос. "ПАК" пока лёг в дрейф в районе инцидента.