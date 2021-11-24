В Баренцевом море на мель сели две баржи
Угрозы жизни моряков нет. Буксир отдал трос и лёг в дрейф в районе, где это случилось.
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В Баренцевом море на мель сели две баржи, которые буксировало судно "ПАК". Оно не смогло протянуть их через пролив Карские Ворота.
Как сообщает "Интерфакс", на борту судна находится десять человек и им ничего не угрожает. Отмечается, что баржи оказались на мели из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна скомандовал отдать буксировочный трос. "ПАК" пока лёг в дрейф в районе инцидента.
Лайф напоминает, что недавно в Астраханской области произошёл похожий случай. Там на мель сел теплоход "Абескун".
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