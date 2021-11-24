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В Баренцевом море на мель сели две баржи

Угрозы жизни моряков нет. Буксир отдал трос и лёг в дрейф в районе, где это случилось.

24 ноября, 20:43

Фото © Pixabay

В Баренцевом море на мель сели две баржи, которые буксировало судно "ПАК". Оно не смогло протянуть их через пролив Карские Ворота.

Как сообщает "Интерфакс", на борту судна находится десять человек и им ничего не угрожает. Отмечается, что баржи оказались на мели из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна скомандовал отдать буксировочный трос. "ПАК" пока лёг в дрейф в районе инцидента.

В Петербурге сел на мель теплоход с 63 подростками на борту

В Петербурге сел на мель теплоход с 63 подростками на борту

Лайф напоминает, что недавно в Астраханской области произошёл похожий случай. Там на мель сел теплоход "Абескун".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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