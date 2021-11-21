Теплоход сел на мель в Астраханской области

Теплоход "Абескун" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В 16:55 (15:55 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что в Икрянинском районе на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Абескун", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что судовой экипаж — восемь человек, пострадавших среди них нет. Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов нет. Для оказания помощи по снятию с мели отправлен буксир "Тарпан", который прибудет на место происшествия в 20:00 по местному времени (19:00 мск).