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Теплоход сел на мель в Астраханской области

Спасатели сообщили, что пробоин нет, на помощь уже вышел буксир "Тарпан".

21 ноября, 16:11
<p>Фото © <a href="https://30.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4613537" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Астраханской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Астраханской области

Теплоход "Абескун" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В 16:55 (15:55 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что в Икрянинском районе на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Абескун", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что судовой экипаж — восемь человек, пострадавших среди них нет. Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов нет. Для оказания помощи по снятию с мели отправлен буксир "Тарпан", который прибудет на место происшествия в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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