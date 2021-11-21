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Amazon обвинили в рассекречивании данных о заказах знаменитостей

По словам бывшего вице-президента службы информационной безопасности онлайн-магазина, защита данных в компании держится на честном слове.

21 ноября, 16:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Экс-сотрудник американского онлайн-ретейлера Amazon рассказал, что безопасность хранения данных в компании находится на таком низком уровне, что любой работник может позволить себе отслеживать историю заказов селебрити или своих бывших партнёров.

Бывший вице-президент службы по обеспечению информационной безопасности Amazon рассказал, что крупнейший онлайн-ретейлер мира уже просто не справляется с массивом данных, а организация безопасности в компании шокирует любого.

"Такое впечатление, что всё склеено с помощью скотча и жевательной резинки", — рассказал он в интервью с Business Insider.

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Некоторые из сотрудников также заявили, что отслеживание покупок своих бывших уже вошло в привычку. Кроме того, многие уже похвастались доступом к истории заказов американского рэпера Канье Уэста и звёзд фильма "Мстители". Но особый интерес у сотрудников вызвал заказ знаменитости, закупившей партию товаров для взрослых, однако имя звезды они не назвали.

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Ранее Лайф писал, что Amazon оштрафовали на 500 тысяч долларов за сокрытие данных о заражённых ковидом сотрудниках. Генпрокурор Калифорнии заявил, что ретейлер таким образом подвергает опасности здоровье работников. В исковом заявлении также говорится, что компания должна прекратить подобные "вредоносные практики".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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