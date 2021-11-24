Учёные предупредили о новом штамме коронавируса с 32 "ужасающими" мутациями
Отмечается, что эта версия может стать более заразной, чем индийская "дельта", а также более устойчивой к вакцинам.
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В Ботсване учёные нашли новый штамм коронавируса, который имеет 32 различные мутации. Отмечается, что это максимально изменившийся вариант возбудителя ковида к этому времени. Его обнаружили уже у десяти человек.
Как пишет издание Daily Mail, обнаруженные мутации указывают на его высокую заразность и устойчивость к вакцинам. Штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты. Учёные предупреждают, что ботсванский штамм гораздо сильнее и опаснее индийской "дельты".
Генетик из Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Баллу считает, что этот вариант мог появиться в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом на фоне невыявленного СПИДа. Однако беспрецедентное количество мутаций может работать против вируса и сделать его "нестабильным", не давая ему получить широкое распространение.
"В настоящее время за этим следует внимательно следить", — резюмировал Франсуа Баллу.
А ранее Лайф рассказывал, что учёные предупредили о риске "вечного ковида" из-за дельтаподобных штаммов. В ходе исследования выяснилось, что наиболее опасным оказался индийский штамм, обладающий сразу двумя главными свойствами альфа- и бета-вариантов.
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