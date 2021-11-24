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Ургант и Мартиросян станут ведущими "Золотого граммофона"

Вручение премий пройдёт 10 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца.

24 ноября, 17:13
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

XXVI Церемонию вручения национальной музыкальной премии "Золотой нраммофон", которая состоится 10 декабря в Кремле, будут вести телеведущий Иван Ургант и юморист Гарик Мартиросян. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Отмечается, что Ургант представлял победителей премии уже 13 раз, Мартиросян был на сцене церемонии четыре раза, однако в тандеме артисты ещё не выступали.

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"В последний раз я вёл церемонию "Золотой граммофон" 12 лет назад. И у меня накопилось, что сказать зрителям! Я долго ждал выхода на сцену Кремля — и меня будет не остановить", — прокомментировал Мартиросян эту новость.

Ранее Лайф сообщал, что новогодние представления для детей в Кремле отменили из-за ковида. Однако музыкальный спектакль "Волшебная сказка стеклодува" можно будет посмотреть по ТВ и в Сети.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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