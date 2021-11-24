Ургант и Мартиросян станут ведущими "Золотого граммофона"

XXVI Церемонию вручения национальной музыкальной премии "Золотой нраммофон", которая состоится 10 декабря в Кремле, будут вести телеведущий Иван Ургант и юморист Гарик Мартиросян. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Отмечается, что Ургант представлял победителей премии уже 13 раз, Мартиросян был на сцене церемонии четыре раза, однако в тандеме артисты ещё не выступали.

"В последний раз я вёл церемонию "Золотой граммофон" 12 лет назад. И у меня накопилось, что сказать зрителям! Я долго ждал выхода на сцену Кремля — и меня будет не остановить", — прокомментировал Мартиросян эту новость.