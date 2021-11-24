Ургант и Мартиросян станут ведущими "Золотого граммофона"
Вручение премий пройдёт 10 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
XXVI Церемонию вручения национальной музыкальной премии "Золотой нраммофон", которая состоится 10 декабря в Кремле, будут вести телеведущий Иван Ургант и юморист Гарик Мартиросян. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.
Отмечается, что Ургант представлял победителей премии уже 13 раз, Мартиросян был на сцене церемонии четыре раза, однако в тандеме артисты ещё не выступали.
"В последний раз я вёл церемонию "Золотой граммофон" 12 лет назад. И у меня накопилось, что сказать зрителям! Я долго ждал выхода на сцену Кремля — и меня будет не остановить", — прокомментировал Мартиросян эту новость.
Ранее Лайф сообщал, что новогодние представления для детей в Кремле отменили из-за ковида. Однако музыкальный спектакль "Волшебная сказка стеклодува" можно будет посмотреть по ТВ и в Сети.
Комментариев: 0