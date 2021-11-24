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Появились фото помощника доктора Курпатова, которого называют его любовником

Психотерапевт обвиняет молодого человека в краже и мошенничестве, но у того другая версия.

24 ноября, 17:03

Фото © "Комсомольская правда"

О разборках между знаменитым психотерапевтом Андреем Курпатовым и его 25-летним помощником Алексеем Иевским стало известно ещё в середине ноября. По версии доктора, молодой человек втёрся к нему в доверие и обокрал. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Вот только у самого подозреваемого другая версия происходящего. По словам Алексея, психотерапевт сам подарил всё то, в краже чего его сейчас подозревают. Он заявил, что доктор "завладел его сознанием" и что они с Андреем Владимировичем, который старше его на 22 года, состояли в любовных отношениях.

Фото © "Комсомольская правда"

Фото © "Комсомольская правда"

Курпатов познакомился с юношей, когда тот работал рядовым бортпроводником. Вскоре он стал его помощником. Сам Алексей по видеосвязи с горсудом Петербурга рассказал, что после этого у них закрутился роман. Дальше — общий бизнес, совместный быт и... измена. Несколько месяцев назад Иевский пришёл домой, а там Курпатов вместе со своим бывшим бойфрендом.

После того как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы: "Если ты не вернёшься, я тебя затаскаю по судам"

Алексей Иевский

Фото © "Комсомольская правда"

Фото © "Комсомольская правда"

Алексей отметил — всё, что он рассказал, сможет подтвердить его личная переписка с Курпатовым. В тот же момент родители Иевского опубликовали выдержки из неё с помощью журналистов "Комсомольской правды". Исходя из переписки, можно сделать вывод, что пользовались молодые люди одной картой. Кроме того, видимо, знаменитый психотерапевт сам предложил помощнику свой старый "порше".

Фото © "Комсомольская правда"

Фото © "Комсомольская правда"

По словам отца Иевского, когда они сообщили Курпатову, что у них есть переписка, доктор предложил им отдать материалы в обмен на то, что он заберёт заявление. Но, как говорит Константин Иевский, свою часть сделки они выполнили, а Алексей до сих пор в СИЗО. Сейчас молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. Его обвиняют в мошенничестве, но есть шанс, что против него будут возбуждены новые уголовные дела.

Доктор Курпатов обвинил своего молодого помощника в краже бриллиантовых серёжек и часов

Доктор Курпатов обвинил своего молодого помощника в краже бриллиантовых серёжек и часов

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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