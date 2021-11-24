Появились фото помощника доктора Курпатова, которого называют его любовником

О разборках между знаменитым психотерапевтом Андреем Курпатовым и его 25-летним помощником Алексеем Иевским стало известно ещё в середине ноября. По версии доктора, молодой человек втёрся к нему в доверие и обокрал. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Вот только у самого подозреваемого другая версия происходящего. По словам Алексея, психотерапевт сам подарил всё то, в краже чего его сейчас подозревают. Он заявил, что доктор "завладел его сознанием" и что они с Андреем Владимировичем, который старше его на 22 года, состояли в любовных отношениях.

Курпатов познакомился с юношей, когда тот работал рядовым бортпроводником. Вскоре он стал его помощником. Сам Алексей по видеосвязи с горсудом Петербурга рассказал, что после этого у них закрутился роман. Дальше — общий бизнес, совместный быт и... измена. Несколько месяцев назад Иевский пришёл домой, а там Курпатов вместе со своим бывшим бойфрендом.

После того как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы: "Если ты не вернёшься, я тебя затаскаю по судам" Алексей Иевский

Алексей отметил — всё, что он рассказал, сможет подтвердить его личная переписка с Курпатовым. В тот же момент родители Иевского опубликовали выдержки из неё с помощью журналистов "Комсомольской правды". Исходя из переписки, можно сделать вывод, что пользовались молодые люди одной картой. Кроме того, видимо, знаменитый психотерапевт сам предложил помощнику свой старый "порше".