Появились фото помощника доктора Курпатова, которого называют его любовником
Психотерапевт обвиняет молодого человека в краже и мошенничестве, но у того другая версия.
О разборках между знаменитым психотерапевтом Андреем Курпатовым и его 25-летним помощником Алексеем Иевским стало известно ещё в середине ноября. По версии доктора, молодой человек втёрся к нему в доверие и обокрал. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Вот только у самого подозреваемого другая версия происходящего. По словам Алексея, психотерапевт сам подарил всё то, в краже чего его сейчас подозревают. Он заявил, что доктор "завладел его сознанием" и что они с Андреем Владимировичем, который старше его на 22 года, состояли в любовных отношениях.
Курпатов познакомился с юношей, когда тот работал рядовым бортпроводником. Вскоре он стал его помощником. Сам Алексей по видеосвязи с горсудом Петербурга рассказал, что после этого у них закрутился роман. Дальше — общий бизнес, совместный быт и... измена. Несколько месяцев назад Иевский пришёл домой, а там Курпатов вместе со своим бывшим бойфрендом.
После того как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы: "Если ты не вернёшься, я тебя затаскаю по судам"
Алексей отметил — всё, что он рассказал, сможет подтвердить его личная переписка с Курпатовым. В тот же момент родители Иевского опубликовали выдержки из неё с помощью журналистов "Комсомольской правды". Исходя из переписки, можно сделать вывод, что пользовались молодые люди одной картой. Кроме того, видимо, знаменитый психотерапевт сам предложил помощнику свой старый "порше".
По словам отца Иевского, когда они сообщили Курпатову, что у них есть переписка, доктор предложил им отдать материалы в обмен на то, что он заберёт заявление. Но, как говорит Константин Иевский, свою часть сделки они выполнили, а Алексей до сих пор в СИЗО. Сейчас молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. Его обвиняют в мошенничестве, но есть шанс, что против него будут возбуждены новые уголовные дела.
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