Диана Гурцкая так изменилась, что её перепутали с Майклом Джексоном

Игорь Николаев поделился в "Инстаграме" закулисным снимком, на котором предстала Диана Гурцкая. 43-летняя певица, которая не видит с рождения, позировала с микрофоном в блестящем платье и неизменных тёмных очках. Она с тёплой улыбкой наклонилась к дочке Николаева, с которой только что познакомилась.

Фото © Instagram / igor_nikolaev_music

За кулисами моего концерта Вероничка познакомилась с Дианой💫

О чём говорили, не знаю — был в это время на сцене) — думаю, о музыке, песнях, и просто говорили друг другу комплименты, как и положено хорошим воспитанным девушкам)🌺😍 Игорь Николаев

Однако Диану на фото узнали не все. Пользователям показалось, что звезда стала выглядеть по-другому. Некоторые даже отметили, что сначала разглядели на снимке "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Я думал, Майкл Джексон tomcorsaa

Я думала, Майкл Джексон воскрес😃

kira94goda

У Вероники растерянный вид tayela007