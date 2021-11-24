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Диана Гурцкая так изменилась, что её перепутали с Майклом Джексоном

Пользователи не узнали певицу, увидев её на снимке в чужом Instagram.

24 ноября, 16:14

Фото © Instagram / petr_kucherenko

Игорь Николаев поделился в "Инстаграме" закулисным снимком, на котором предстала Диана Гурцкая. 43-летняя певица, которая не видит с рождения, позировала с микрофоном в блестящем платье и неизменных тёмных очках. Она с тёплой улыбкой наклонилась к дочке Николаева, с которой только что познакомилась.

Фото © Instagram / igor_nikolaev_music

Фото © Instagram / igor_nikolaev_music

За кулисами моего концерта Вероничка познакомилась с Дианой💫
О чём говорили, не знаю — был в это время на сцене) — думаю, о музыке, песнях, и просто говорили друг другу комплименты, как и положено хорошим воспитанным девушкам)🌺😍

Игорь Николаев

Фото © Instagram / diana.gurtskaya.official, petr_kucherenko

Фото © Instagram / diana.gurtskaya.official, petr_kucherenko

Однако Диану на фото узнали не все. Пользователям показалось, что звезда стала выглядеть по-другому. Некоторые даже отметили, что сначала разглядели на снимке "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Я думал, Майкл Джексон

tomcorsaa

Фото © Instagram / diana.gurtskaya.official, petr_kucherenko

Фото © Instagram / diana.gurtskaya.official, petr_kucherenko

Я думала, Майкл Джексон воскрес😃


kira94goda

У Вероники растерянный вид

tayela007

Диана Гурцкая — эстрадная певица родом из Сухуми. Звезда стала популярна в начале 2000-х, исполнив в том числе хит "Ты здесь". Его для молодой артистки написал как раз Игорь Николаев, который заметил её на конкурсе "Ялта – Москва – Транзит" и предложил сотрудничество. Сейчас Диана замужем за адвокатом Петром Кучеренко, которого назначили заместителем министра науки и высшего образования РФ. Супруги воспитывают 14-летнего сына.

Пользователи восхищались фото Собчак в бикини, пока не разглядели его поближе

Пользователи восхищались фото Собчак в бикини, пока не разглядели его поближе

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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