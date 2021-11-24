Диана Гурцкая так изменилась, что её перепутали с Майклом Джексоном
Пользователи не узнали певицу, увидев её на снимке в чужом Instagram.
Фото © Instagram / petr_kucherenko
Игорь Николаев поделился в "Инстаграме" закулисным снимком, на котором предстала Диана Гурцкая. 43-летняя певица, которая не видит с рождения, позировала с микрофоном в блестящем платье и неизменных тёмных очках. Она с тёплой улыбкой наклонилась к дочке Николаева, с которой только что познакомилась.
Фото © Instagram / igor_nikolaev_music
За кулисами моего концерта Вероничка познакомилась с Дианой💫
О чём говорили, не знаю — был в это время на сцене) — думаю, о музыке, песнях, и просто говорили друг другу комплименты, как и положено хорошим воспитанным девушкам)🌺😍
Однако Диану на фото узнали не все. Пользователям показалось, что звезда стала выглядеть по-другому. Некоторые даже отметили, что сначала разглядели на снимке "короля поп-музыки" Майкла Джексона.
Я думал, Майкл Джексон
Я думала, Майкл Джексон воскрес😃
У Вероники растерянный вид
Диана Гурцкая — эстрадная певица родом из Сухуми. Звезда стала популярна в начале 2000-х, исполнив в том числе хит "Ты здесь". Его для молодой артистки написал как раз Игорь Николаев, который заметил её на конкурсе "Ялта – Москва – Транзит" и предложил сотрудничество. Сейчас Диана замужем за адвокатом Петром Кучеренко, которого назначили заместителем министра науки и высшего образования РФ. Супруги воспитывают 14-летнего сына.
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