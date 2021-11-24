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Ню — это же зависть: Бородина устроила фотосессию в стиле, который сама всегда критикует

Телеведущая не раз заявляла, что подобные снимки могут выкладывать только девушки с низкой социальной ответственностью.

24 ноября, 16:01

Фото © Instagram / borodylia, фотограф — inhoko

Известная 38-летняя телеведущая Ксения Бородина имеет чёткую точку зрения на всё и не стесняется ею делиться в своих сториз и постах. Однако в последнее время её поведение вызывает вопросы у подписчиков, которые совсем не успевают следить за ходом мысли блогерши. Ведь её слова сильно расходятся с делом.

Фото © Instagram / borodylia и borodylia, фотограф — inhoko

Фото © Instagram / borodylia и borodylia, фотограф — inhoko

Тема эскортниц и девушек лёгкого поведения является для Ксении красной тряпкой. Телеведущая не упустит случая проехаться по очередной модели, которая выкладывает в "Инстаграм" откровенные фото или снимки в откровенных нарядах. Этих красоток Бородина клеймит за то, что они позируют в купальниках или коротких платьях, надеясь привлечь себе клиента. Теперь ясно, что это всё зависть.

Фото © Instagram / borodylia и borodylia, фотограф — inhoko

Фото © Instagram / borodylia и borodylia, фотограф — inhoko

Ксения постоянно противопоставляла себя таким девушкам, подчёркивая, что она такое не одобряет, а инстаграм у неё вообще семейный, поэтому никаких горячих фото подписчики не дождутся. Однако после развода со своим вторым мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым — Бородина, видимо, передумала. Последняя её фотосессия стала соломинкой, переломившей хребет верблюду.

Фото © Instagram / aleko_n, фотограф — inhoko

Фото © Instagram / aleko_n, фотограф — inhoko

Сейчас Бородина учится "любить своё тело", а потому она захотела запечатлеть этот момент на фото. Ксения воспользовалась услугами стилиста, который работает с Анастасией Решетовой — бывшей девушкой рэпера Тимати. И тот одел её в прозрачное кружевное боди, корсет и чулки. Образ телеведущей получился весьма откровенным. Подписчики не одобрили такой поступок инстадивы, посчитав снимки пошлыми, вульгарными и больше подходящими для эскортниц, а не для молодой мамы. Телеведущая же не смогла промолчать и опубликовала ответ.

Фото © Instagram / borodylia и borodylia, фотограф — inhoko

Фото © Instagram / borodylia и borodylia, фотограф — inhoko

Вы реально не видите разницу между фотками голой задницы в кадре и тем, что ставлю я? Надо уже уметь отличать пошлятину от стильной истории. Моё тело — уж точно не способ заработка. Запомните: если я осуждаю что-то, так просто, значит, я вижу разницу, я вижу, как красиво, а как — пошло и вульгарно

Ксения Бородина

Бывшая жена Паши Техника устала спасать и теперь спасает себя и сына, продавая интимные фото

Бывшая жена Паши Техника устала спасать и теперь спасает себя и сына, продавая интимные фото

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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