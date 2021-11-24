Известная 38-летняя телеведущая Ксения Бородина имеет чёткую точку зрения на всё и не стесняется ею делиться в своих сториз и постах. Однако в последнее время её поведение вызывает вопросы у подписчиков, которые совсем не успевают следить за ходом мысли блогерши. Ведь её слова сильно расходятся с делом.

Фото © Instagram / borodylia и borodylia, фотограф — inhoko

Тема эскортниц и девушек лёгкого поведения является для Ксении красной тряпкой. Телеведущая не упустит случая проехаться по очередной модели, которая выкладывает в "Инстаграм" откровенные фото или снимки в откровенных нарядах. Этих красоток Бородина клеймит за то, что они позируют в купальниках или коротких платьях, надеясь привлечь себе клиента. Теперь ясно, что это всё зависть.

Фото © Instagram / borodylia и borodylia, фотограф — inhoko

Ксения постоянно противопоставляла себя таким девушкам, подчёркивая, что она такое не одобряет, а инстаграм у неё вообще семейный, поэтому никаких горячих фото подписчики не дождутся. Однако после развода со своим вторым мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым — Бородина, видимо, передумала. Последняя её фотосессия стала соломинкой, переломившей хребет верблюду.

Фото © Instagram / aleko_n, фотограф — inhoko

Сейчас Бородина учится "любить своё тело", а потому она захотела запечатлеть этот момент на фото. Ксения воспользовалась услугами стилиста, который работает с Анастасией Решетовой — бывшей девушкой рэпера Тимати. И тот одел её в прозрачное кружевное боди, корсет и чулки. Образ телеведущей получился весьма откровенным. Подписчики не одобрили такой поступок инстадивы, посчитав снимки пошлыми, вульгарными и больше подходящими для эскортниц, а не для молодой мамы. Телеведущая же не смогла промолчать и опубликовала ответ.

Фото © Instagram / borodylia и borodylia, фотограф — inhoko