BadComedian назвал ожидаемым бум на южнокорейские сериалы

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, в беседе с изданием "Москва 24" объяснил бум на южнокорейские сериалы, назвав его ожидаемым.

"К этому всё шло. С каждым годом корейская культура становилась всё популярнее в музыкальном плане, в плане фильмов. Фильмы получали "Оскар", потом музыка всевозможные награды начала получать. А сейчас, так как идёт бум, естественно, дошла очередь и до сериалов. Теперь и сериалы во всём мире известны, и голос Кореи звучит на весь мир", — объяснил блогер.



Совсем недавно новый южнокорейский сериал "Зов ада" обошёл другой нашумевший хит — "Игру в кальмара", выйдя на первое место по просмотрам в американском стриминговом сервисе Netflix. По сюжету люди в нём начали получать предсказания о своей смерти, после которых в точно назначенное время за ними являлись демоны и убивали.

По словам кинокритика, южнокорейским сериалам многое прощается. Баженов указал на скупость диалогов, предположив, что причиной являются особенности другой культуры. Но всё же блогер отметил заслуженное признание южнокорейского творчества во всём мире.