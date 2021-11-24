BadComedian назвал ожидаемым бум на южнокорейские сериалы
Блогер отметил некоторые недостатки, но в целом назвал их качественным продуктом.
Фото © Youtube / BadComedian
Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, в беседе с изданием "Москва 24" объяснил бум на южнокорейские сериалы, назвав его ожидаемым.
"К этому всё шло. С каждым годом корейская культура становилась всё популярнее в музыкальном плане, в плане фильмов. Фильмы получали "Оскар", потом музыка всевозможные награды начала получать. А сейчас, так как идёт бум, естественно, дошла очередь и до сериалов. Теперь и сериалы во всём мире известны, и голос Кореи звучит на весь мир", — объяснил блогер.
Совсем недавно новый южнокорейский сериал "Зов ада" обошёл другой нашумевший хит — "Игру в кальмара", выйдя на первое место по просмотрам в американском стриминговом сервисе Netflix. По сюжету люди в нём начали получать предсказания о своей смерти, после которых в точно назначенное время за ними являлись демоны и убивали.
По словам кинокритика, южнокорейским сериалам многое прощается. Баженов указал на скупость диалогов, предположив, что причиной являются особенности другой культуры. Но всё же блогер отметил заслуженное признание южнокорейского творчества во всём мире.
"Назвать их творчество каким-то ужасным, дескать, все хавают, потому что это популярно, — нет, не могу. Безусловно, это качественный продукт", — подытожил BadComedian.
Ранее Лайф рассказывал, что "Игра в кальмара" обошла "Игру престолов" по просмотрам на YouTube.
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