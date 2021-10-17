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Почему Дмитрий Нагиев не изменился за 10 лет ведения "Голоса"

Как 10 сезонов "Голоса" оказались для бессменного телеведущего лучше, чем кремлёвские пилюли молодости, и почему карьера актёра не мешала работе на проекте, а скорее соответствовала подъёмам и спадам.

16 октября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В одном из последних выпусков шоу "Голос" у Нагиева едва не случился припадок, когда один из членов жюри обмолвился о том, что проект будет идти ещё полвека. "Ещё 50 лет этого шоу?! Вы... вы это серьёзно?!" Понятно, что Нагиев шутил, но в каждой шутке есть доля шутки: ведущий явно устал, но готов ли он уйти из проекта?.. Этот вопрос ему лучше не задавать, если не хотите получить язвительную шутку в свой адрес. Заодно вспомнили некоторые из них, произнесённые в эфире.

1-й сезон

— Старость не радость, маразм не оргазм…

Дмитрий Нагиев

<p>— Старость не радость, маразм не оргазм…</p>
<p>— Старость не радость, маразм не оргазм…</p>

Нагиеву 54 года. 10 лет назад он снимался в сериале "Кухня", подрабатывал ведущим крупных мероприятий и снимался в рекламе. За плечами был развод с Аллой Шер, которая в 1989 году родила ему единственного сына Кирилла.

2-й сезон

— Краткость — сестра таланта и медсестра бездарщины…

Дмитрий Нагиев

<p>— Краткость — сестра таланта и медсестра бездарщины…</p>
<p>— Краткость — сестра таланта и медсестра бездарщины…</p>

В 2013-м он уже вёл "Золотой граммофон" вместе с Иваном Ургантом, а его голосом звучали "Шутки "Русского радио". В это же время формируется своеобразный стиль и юмор Нагиева, который очень быстро станет его фирменным почерком.

3-й сезон

— Не всё то плохо, что лежит…

Дмитрий Нагиев

<p>— Не всё то плохо, что лежит…</p>
<p>— Не всё то плохо, что лежит…</p>

В 2014-м Нагиев начинает сниматься в "Физруке" и навсегда закрепляет за собой статус одного из самых самобытных актёров страны. В жизни, в сериалах, на сцене и в эфире "Первого канала" — один и тот же Дмитрий Нагиев. В этом же году он становится ведущим и детского "Голоса".

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4-й сезон

— Сказала "нет" и головой кивнула…

Дмитрий Нагиев

<p>— Сказала "нет" и головой кивнула…</p>
<p>— Сказала "нет" и головой кивнула…</p>

В 2015-м на экраны выходят сразу три успешные кинокомедии, где Нагиев играет главные роли. Так ведущий "Голоса" становится одним из самых востребованных артистов, которые способны одним своим появлением сделать кассу практически любой картине.

5-й сезон

— Путь к сердцу женщины не будет казаться длинным, если идти по нему с другой женщиной…

Дмитрий Нагиев

<p>— Путь к сердцу женщины не будет казаться длинным, если идти по нему с другой женщиной…</p>
<p>— Путь к сердцу женщины не будет казаться длинным, если идти по нему с другой женщиной…</p>

2016-й для Нагиева становится чем-то вроде "отходника". Фильмы с его участием теряют былую популярность, а рейтинг "Голоса" в тот период продолжает падать: в пятом сезоне в жюри были Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Леонид Агутин и Григорий Лепс.

6-й сезон

— В зеркало посмотрелся — зеркало плохое…

Дмитрий Нагиев

<p>— В зеркало посмотрелся — зеркало плохое…</p>
<p>— В зеркало посмотрелся — зеркало плохое…</p>

В 2017-м происходит новый виток в карьере Нагиева — на экраны выходят "Ёлки новые", где он играет Юрия Семеновича Внукова, а также фильм "Кухня. Последняя битва".

7-й сезон

— Познай глубинки и ширинки…

Дмитрий Нагиев

<p>— Познай глубинки и ширинки…</p>
<p>— Познай глубинки и ширинки…</p>

В 2018 году Нагиев делает первые шаги в серьёзном кино, играя роль Виталия Калоева в "Непрощённом", чей рейтинг на "Кинопоиске" достигает 6,7. Параллельно он снимается в комедии "Ёлки последние".

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8-й сезон

— Два поцелуя в грудь и один предупредительный в голову…

Дмитрий Нагиев

<p>— Два поцелуя в грудь и один предупредительный в голову…</p>
<p>— Два поцелуя в грудь и один предупредительный в голову…</p>

В 2019-м Нагиев снимается во второй серии "Бабушки лёгкого поведения" и в "Кухне. Война за отель". Лёгкими деньгами для него становятся гонорары за роли в спин-оффе "Кухни" — "СеняФедя".

9-й сезон

— Как известно, всё в жизни проходит, но кое-что всё-таки застревает…

Дмитрий Нагиев

<p>— Как известно, всё в жизни проходит, но кое-что всё-таки застревает…</p>
<p>— Как известно, всё в жизни проходит, но кое-что всё-таки застревает…</p>

В 2020 году Нагиев вновь возвращается к драме и снимается в фильме Сарика Андреасяна "Гудбай, Америка", чей рейтинг на "Кинопоиске" также не поднимается выше 6,5 балла. По сюжету Дмитрий, выходец из России, пытается стать американцем, но у него не получается.

10-й сезон

— Если счастье светит сзади — не выталкивай его…

Дмитрий Нагиев

<p>— Если счастье светит сзади — не выталкивай его…</p>
<p>— Если счастье светит сзади — не выталкивай его…</p>

В юбилейном сезоне Нагиева в "Голосе" не быть не могло. Они с проектом срослись. Меняются продюсеры, режиссёры, наставники, даже кресла, но не ведущий. Конечно, в нём уже нет того эмоционального надрыва, с которым он вёл первые сезоны, но теперь есть стержень русского Адриано Челентано. Он может подколоть Градского, он всегда находит нужные слова для тех, к кому не повернулись или с кем попрощались, он не упустит возможности пофлиртовать с красивыми участницами и никогда не снимает очки. Возможно, именно за ними прячутся те самые уставшие глаза искреннего шоуменаи одного из главных шоуменов страны, который близок как детям, так и взрослым.

Нагиев не заметил, что работает камера, и сказал, что бы он сделал с симпатичной участницей "Голоса"

Нагиев не заметил, что работает камера, и сказал, что бы он сделал с симпатичной участницей "Голоса"

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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