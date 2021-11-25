Умер актёр Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах, вперёд!"

Стало известно о безвременной кончине актёра театра и кино Владимира Кузнецова. Причина его смерти не уточняется. Артисту было 65 лет.

Как сообщает портал "Кино-театр.ру", Владимира Кузнецова не стало 23 ноября. Он сыграл в 42 картинах, в том числе эпизодические роли в фильме "12 стульев" Леонида Гайдая и мини-сериале "Гардемарины, вперёд!" Светланы Дружининой. Кузнецов также появлялся в таких фильмах, как "Одиноким предоставляется общежитие" (1983), "Нам здесь жить" (1982), "Мёртвые души" (1984), "Одинокий автобус под дождём" (1986) и других.

"Хороший артист. Запомнила его роли в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", шахматиста "12 стульев" и другие. Сравнительно рано ушёл. Добрая и долгая память", "Обаятельный рижанин" запомнился на всю жизнь", "Очень жаль, хороший артист..." — пишут в комментариях почитатели таланта Кузнецова.