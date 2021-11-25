НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Турции ввели квоты на покупку кофе и сахара

Ограничения в магазинах появились из-за обвала курса лиры, поскольку люди ринулись скупать продукты.

24 ноября, 21:12

Фото © Pixabay

В турецких магазинах ввели квоты на покупку кофе, масла и сахара. Продавцы объясняют это тем, что не знают, как изменится ситуация с национальной валютой в ближайшее время. Об этом рассказала россиянка Елена Голубенко, которая постоянно живёт в Анкаре.

"Вчера в магазинах ввели квоты на некоторые продукты: масло, кофе, сахар. Потому что люди стараются закупаться оптом, боятся, что завтра эти продукты станут ещё дороже, а продавцы не знают, какую цену ставить на товары", рассказала Елена Голубенко.

В беседе с телеканалом "360" она отметила, что курс лиры падает каждый день, обменный курс к доллару уже 13:1. "Люди не знают, что будет завтра и насколько ещё поднимутся цены", — отмечает россиянка.

Рубль опять попал в число двадцати самых популярных валют

Рубль опять попал в число двадцати самых популярных валют

А ранее Лайф рассказывал, что турки вышли на "протест пустых кастрюль" из-за рекордного падения курса лиры. Митингующие требовали, чтобы правительство на фоне такого провала своей экономической политики незамедлительно подало в отставку.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1