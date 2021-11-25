В Турции ввели квоты на покупку кофе и сахара
Ограничения в магазинах появились из-за обвала курса лиры, поскольку люди ринулись скупать продукты.
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В турецких магазинах ввели квоты на покупку кофе, масла и сахара. Продавцы объясняют это тем, что не знают, как изменится ситуация с национальной валютой в ближайшее время. Об этом рассказала россиянка Елена Голубенко, которая постоянно живёт в Анкаре.
"Вчера в магазинах ввели квоты на некоторые продукты: масло, кофе, сахар. Потому что люди стараются закупаться оптом, боятся, что завтра эти продукты станут ещё дороже, а продавцы не знают, какую цену ставить на товары", — рассказала Елена Голубенко.
В беседе с телеканалом "360" она отметила, что курс лиры падает каждый день, обменный курс к доллару уже 13:1. "Люди не знают, что будет завтра и насколько ещё поднимутся цены", — отмечает россиянка.
А ранее Лайф рассказывал, что турки вышли на "протест пустых кастрюль" из-за рекордного падения курса лиры. Митингующие требовали, чтобы правительство на фоне такого провала своей экономической политики незамедлительно подало в отставку.
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