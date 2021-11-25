В Турции ввели квоты на покупку кофе и сахара

В турецких магазинах ввели квоты на покупку кофе, масла и сахара. Продавцы объясняют это тем, что не знают, как изменится ситуация с национальной валютой в ближайшее время. Об этом рассказала россиянка Елена Голубенко, которая постоянно живёт в Анкаре.

"Вчера в магазинах ввели квоты на некоторые продукты: масло, кофе, сахар. Потому что люди стараются закупаться оптом, боятся, что завтра эти продукты станут ещё дороже, а продавцы не знают, какую цену ставить на товары", — рассказала Елена Голубенко.

В беседе с телеканалом "360" она отметила, что курс лиры падает каждый день, обменный курс к доллару уже 13:1. "Люди не знают, что будет завтра и насколько ещё поднимутся цены", — отмечает россиянка.