Минобороны запустило ракету с военным спутником

С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником. На заданную орбиту его доставит разгонный блок "Фрегат". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчётное время — 04 часа 18 минут мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", — рассказали в ведомстве.

Пуск же состоялся сегодня 04:09 мск. Его произвёл боевой расчёт Космических войск Воздушно-космических сил РФ. Вывод космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.