Американские сенаторы предложили выделить украинской армии ещё $50 млн
Предполагается, что примерно треть от общей суммы помощи будет направлена на покупку летального оружия.
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В США сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Джинн Шейхин предложили прописать в проекте оборонного бюджета выделение Украине по линии Пентагона ещё 50 млн долларов. Об этом пишет газета The Politico.
Как поясняет издание, эту сумму они предлагают прибавить к уже ранее обсуждавшейся — 300 млн долларов. То есть в случае, если их идея будет поддержана, Киев сможет рассчитывать на 350 млн долларов помощи армии и эта сумма будет уже на 100 млн больше, чем запрашивал президент Джо Байден. Ожидается, что 125 млн долларов из этой суммы пойдут на закупку Киевом оружия летального действия.
Ранее Лайф сообщал, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников. Также не исключена передача Киеву вооружения, которое предназначалось для Афганистана, в том числе вертолётов российского производства.
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