НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американские сенаторы предложили выделить украинской армии ещё $50 млн

Предполагается, что примерно треть от общей суммы помощи будет направлена на покупку летального оружия.

25 ноября, 01:18
<p>Фото © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/31894602658/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ministryofdefenceua</a></p>

Фото © Flickr/ministryofdefenceua

В США сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Джинн Шейхин предложили прописать в проекте оборонного бюджета выделение Украине по линии Пентагона ещё 50 млн долларов. Об этом пишет газета The Politico.

Как поясняет издание, эту сумму они предлагают прибавить к уже ранее обсуждавшейся — 300 млн долларов. То есть в случае, если их идея будет поддержана, Киев сможет рассчитывать на 350 млн долларов помощи армии и эта сумма будет уже на 100 млн больше, чем запрашивал президент Джо Байден. Ожидается, что 125 млн долларов из этой суммы пойдут на закупку Киевом оружия летального действия.

ВСУ в Донбассе начали применять французские противотанковые гранатомёты

ВСУ в Донбассе начали применять французские противотанковые гранатомёты

Ранее Лайф сообщал, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников. Также не исключена передача Киеву вооружения, которое предназначалось для Афганистана, в том числе вертолётов российского производства.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1