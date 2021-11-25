Американские сенаторы предложили выделить украинской армии ещё $50 млн

В США сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Джинн Шейхин предложили прописать в проекте оборонного бюджета выделение Украине по линии Пентагона ещё 50 млн долларов. Об этом пишет газета The Politico.

Как поясняет издание, эту сумму они предлагают прибавить к уже ранее обсуждавшейся — 300 млн долларов. То есть в случае, если их идея будет поддержана, Киев сможет рассчитывать на 350 млн долларов помощи армии и эта сумма будет уже на 100 млн больше, чем запрашивал президент Джо Байден. Ожидается, что 125 млн долларов из этой суммы пойдут на закупку Киевом оружия летального действия.