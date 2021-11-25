Назначение уроженки СССР на пост в Минфине США сочли невозможным

Утверждение на пост в Минфине США уроженки казахстанского Уральска и выпускницы МГУ Сауле Омаровой стало практически невозможным. Ряд демократов в банковском комитете верхней палаты Конгресса отказались выступить за утверждение её на эту должность. Тем не менее, как сообщает Axios, Белый дом, получив эти сведения, без комментариев продолжает её публично поддерживать.

"Сауле Омарова в высшей степени подходит для этой должности. С момента её выдвижения с ней несправедливо обращались с неприемлемой травлей со стороны республиканцев, как будто сейчас эпоха Маккарти", — приводит интернет-портал слова чиновника из Белого дома, чьё имя не раскрывается.

Республиканцы на слушаниях в банковском комитете по утверждению кандидатуры Омаровой подвергли её жёсткой критике и попытались уличить в приверженности идеям коммунизма. Пятеро демократов позже уведомили Белый дом о том, что не поддержат кандидатуру Омаровой из-за опасений относительно той политики, которую она могла бы проводить. Так, к примеру, в ряде научных работ Омарова предлагала усилить роль Федеральной резервной системы в распределении капитала и наделить её возможностью оказывать банковские услуги потребителям. Сама кандидат на слушаниях неоднократно подчёркивала, что данные заявления были сделаны в рамках научной дискуссии.