СМИ: Контрабандиста из Северной Кореи приговорили к расстрелу из-за "Игры в кальмара"

Как отмечается, несколько человек, которые смотрели запретное шоу, были приговорены к каторжным работам.

В Северной Корее приговорили к смертной казни человека, который контрабандой ввозил и продавал копии южнокорейского сериала Netflix "Игра в кальмара". По сообщениям СМИ, это случилось после того, как власти поймали семерых старшеклассников, смотревших хоррор-дораму.

Как сообщили Radio Free Asia (RFA) источники в стране, контрабандист привёз копию из Китая и продал флешки студентам. Молодой человек, купивший диск, получил пожизненное заключение, в то время как шесть других, которые смотрели шоу, были приговорены к пяти годам каторжных работ, наказали и их педагогов. Также отмечается, что следствие не закончено, выясняется, как, невзирая на пандемию, диск попал в страну. Предполагается, что следствие выявит цепочку распространения.

"Это означает, что скоро подуют кровавые ветры расследования и наказания. Правительство очень серьёзно относится к этому инциденту, говоря, что образование студентов игнорируется. ЦК уволил директора школы, их секретаря по делам молодёжи и классную руководительницу", — сообщил изданию северокорейский источник.

"Но независимо от того, насколько жёсткими кажутся правительственные репрессии, ходят слухи о том, что среди семи арестованных студентов один с богатыми родителями смог избежать наказания, потому что они подкупили власти на 3000 долларов США", — сообщает другой.