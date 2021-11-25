Финансист Арзамасцев рассказал, как выгоднее покупать валюту

Курс валют на бирже более выгоден, чем при покупке в банке. По этой причине частным инвесторам лучше отдать предпочтение таким видам сделок, советует директор компании "Единый брокер" Артём Арзамасцев.

В беседе с агентством "Прайм" он уточнил, что покупка валюты в банке менее выгодна даже с учётом брокерских биржевых комиссий. Впрочем, и на бирже есть определённые подводные камни. Например, сделки там осуществляются лотами — по тысяче долларов или евро.

"Поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. То есть если вам требуется купить, к примеру, 2500 долларов, то это не получится и надо будет выбирать между суммой в две или три тысячи условных единиц валюты", — подчеркнул Артём Арзамасцев.

Для сделок с меньшим количеством валюты эксперт советует отдать предпочтение мобильным приложениям банка. Таким образом у вас получится обойти ограничения, но вот курс будет менее выгодным.