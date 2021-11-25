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Финансист Арзамасцев рассказал, как выгоднее покупать валюту

Банки и биржа имеют в этом плане свои плюсы и минусы. Многое зависит от суммы, которая нужна человеку.

25 ноября, 02:33

Фото © Pixabay

Курс валют на бирже более выгоден, чем при покупке в банке. По этой причине частным инвесторам лучше отдать предпочтение таким видам сделок, советует директор компании "Единый брокер" Артём Арзамасцев.

В беседе с агентством "Прайм" он уточнил, что покупка валюты в банке менее выгодна даже с учётом брокерских биржевых комиссий. Впрочем, и на бирже есть определённые подводные камни. Например, сделки там осуществляются лотами — по тысяче долларов или евро.

"Поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. То есть если вам требуется купить, к примеру, 2500 долларов, то это не получится и надо будет выбирать между суммой в две или три тысячи условных единиц валюты", подчеркнул Артём Арзамасцев.

Для сделок с меньшим количеством валюты эксперт советует отдать предпочтение мобильным приложениям банка. Таким образом у вас получится обойти ограничения, но вот курс будет менее выгодным.

В какие дни лучше покупать валюту, рассказал финансист

В какие дни лучше покупать валюту, рассказал финансист

А ранее Лайф рассказывал, что курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые за четыре с половиной месяца. Однако после этого рост замедлился.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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