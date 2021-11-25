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В Подмосковье на трассу рухнула навесная конструкция

Если легковые автомобили без проблем проезжали под ней, водителям грузовиков приходилось немного спускать колёса.

25 ноября, 03:06

В Подмосковье на трассу рухнула навесная конструкция. Видео © LIFE

В Солнечногорском районе Подмосковья на дорогу обрушились навесные конструкции. По предварительным данным, это случилось на ЦКАД из-за сильного ветра.

По словам очевидцев, в районе ЧП образовался затор. Легковые автомобили проезжали под металлическими балками без проблем, а вот грузовики едва помещались. По словам автора видео с места событий, водителям даже приходилось немного спускать колёса.

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А ранее Лайф рассказывал, что на Украине упал гигантский флагшток и похоронил под собой "лексус". Всё случилось из-за лопнувшего троса, не выдержавшего серьёзный вес конструкции, которую возводили специально ко Дню независимости страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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