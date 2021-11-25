В Подмосковье на трассу рухнула навесная конструкция
Если легковые автомобили без проблем проезжали под ней, водителям грузовиков приходилось немного спускать колёса.
В Подмосковье на трассу рухнула навесная конструкция. Видео © LIFE
В Солнечногорском районе Подмосковья на дорогу обрушились навесные конструкции. По предварительным данным, это случилось на ЦКАД из-за сильного ветра.
По словам очевидцев, в районе ЧП образовался затор. Легковые автомобили проезжали под металлическими балками без проблем, а вот грузовики едва помещались. По словам автора видео с места событий, водителям даже приходилось немного спускать колёса.
А ранее Лайф рассказывал, что на Украине упал гигантский флагшток и похоронил под собой "лексус". Всё случилось из-за лопнувшего троса, не выдержавшего серьёзный вес конструкции, которую возводили специально ко Дню независимости страны.
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