Учёные определили, когда у вакцинированных начинает расти риск заражения ковидом

Риск заражения ковидом начинает заметно расти через три месяца после второй дозы вакцины. К такому выводу пришли израильские учёные.

Как говорят результаты проведённого исследования, опубликованного в журнале BMJ, начиная с 90-го дня после введения второй дозы наблюдается постепенное увеличение количества случаев заражения среди вакцинированных. Был сделан вывод, что в первые три месяца вакцина обеспечивает достаточную защиту от инфекции.

Через 21-89 дней после второй дозы доля положительных тестов во всех возрастных группах составила 1,3 процента, через 90-119 дней этот показатель увеличился до 2,4 процента, через 120-149 дней составил 4,6 процента, через 150-179 дней — 10,3 процента, а через 180 дней и более — 15,5 процента.

По мнению авторов исследования, результаты, полученные при наблюдении за привитыми вакциной Pfizer- BioNTech, можно распространить и на другие вакцины. Учёные уверены, что для того, чтобы защита сохранялась дольше, по истечению полугода нужно привиться третьей дозой.