Мясников рассказал, какой продукт повышает уровень "плохого" холестерина
Этот ингредиент очень часто используется в современной пищевой промышленности из-за невысокой цены.
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Продукты, в составе которых есть пальмовое масло, повышают в организме уровень так называемого плохого холестерина. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире телеканала "Россия-1" доктор напомнил, что этот продукт среди прочего нередко используют при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.
"Ведь там же не только сами масла. Там идёт процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых трансжиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина", — пояснил Мясников.
А ранее Лайф рассказывал, что доктор Мясников назвал продукты, из-за которых могут образоваться тромбы. Врач при этом отметил, что недуг вызывают не сами вещества, содержащиеся в пище, а их взаимодействие с лекарственными препаратами.
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