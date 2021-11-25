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Мясников рассказал, какой продукт повышает уровень "плохого" холестерина

Этот ингредиент очень часто используется в современной пищевой промышленности из-за невысокой цены.

25 ноября, 03:37

Фото © Pixabay

Продукты, в составе которых есть пальмовое масло, повышают в организме уровень так называемого плохого холестерина. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире телеканала "Россия-1" доктор напомнил, что этот продукт среди прочего нередко используют при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

"Ведь там же не только сами масла. Там идёт процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых трансжиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина", — пояснил Мясников.

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А ранее Лайф рассказывал, что доктор Мясников назвал продукты, из-за которых могут образоваться тромбы. Врач при этом отметил, что недуг вызывают не сами вещества, содержащиеся в пище, а их взаимодействие с лекарственными препаратами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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