Мясников рассказал, какой продукт повышает уровень "плохого" холестерина

Продукты, в составе которых есть пальмовое масло, повышают в организме уровень так называемого плохого холестерина. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире телеканала "Россия-1" доктор напомнил, что этот продукт среди прочего нередко используют при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

"Ведь там же не только сами масла. Там идёт процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых трансжиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина", — пояснил Мясников.