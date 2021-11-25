Депутат Фёдоров предложил возвращать плату за дни, когда дети не ходили в садик

Парламентарий отметил, что сейчас родителям зачастую приходится вносить деньги и за такие вынужденные прогулы.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров предложил обязать детские сады возвращать семьям плату за дни, когда воспитанники не посещали дошкольное учреждение по уважительной причине. Как сообщает RT, соответствующее письмо он направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Как отмечается, сейчас детсады, как частные, так и муниципальные, не всегда в договоре об оказании услуг предусматривают возврат средств за пропуск ребёнком занятий по болезни. Или же включают дополнительные условия, например возврат средств лишь при определённом сроке болезни.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части определения обязанности дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги на платной основе, производить возврат средств из расчёта периода, пропущенного ребёнком в возрасте до семи лет включительно по причине болезни, подтверждённой больничным листом", — говорится в тексте обращения.