На Сахалине задержали грузовик, забитый деликатесным гребешком
Из-за шторма тонны этого морского обитателя выбросило на берег острова, и многие жители воспользовались ситуацией.
Фото © Astv.ru
На Сахалине задержали грузовик, кузов которого был забит свежим морским гребешком. По словам очевидцев, остановили груз в Анивском районе.
"Маски-шоу работает, пацанов приняли. Видите, ребятки какие серьёзные", — комментирует местный житель происходящее на видео, которое публикует Astv.ru.
Сообщается, что запрос в соответствующие ведомства, которые могут прокомментировать ситуацию, был отправлен, но пока ответ не получен.
Лайф рассказывал, что после недавнего циклона сахалинцы набивали гребешком мешки и вёдра. На берег после шторма выбросило тонны моллюсков. Охотники за деликатесами рассказывали, что попадался в основном гребешок крупных размеров.
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