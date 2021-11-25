На Сахалине задержали грузовик, забитый деликатесным гребешком

На Сахалине задержали грузовик, кузов которого был забит свежим морским гребешком. По словам очевидцев, остановили груз в Анивском районе.

"Маски-шоу работает, пацанов приняли. Видите, ребятки какие серьёзные", — комментирует местный житель происходящее на видео, которое публикует Astv.ru.

Сообщается, что запрос в соответствующие ведомства, которые могут прокомментировать ситуацию, был отправлен, но пока ответ не получен.