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На Сахалине задержали грузовик, забитый деликатесным гребешком

Из-за шторма тонны этого морского обитателя выбросило на берег острова, и многие жители воспользовались ситуацией.

25 ноября, 04:02
<p>Фото © <a href="https://astv.ru/news/criminal/2021-11-25-ochevidcy-siloviki-v-maskah-na-sahaline-zaderzhali-gruzovik-nabityj-grebeshkom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Astv.ru</a></p>

Фото © Astv.ru

На Сахалине задержали грузовик, кузов которого был забит свежим морским гребешком. По словам очевидцев, остановили груз в Анивском районе.

"Маски-шоу работает, пацанов приняли. Видите, ребятки какие серьёзные", — комментирует местный житель происходящее на видео, которое публикует Astv.ru.

Сообщается, что запрос в соответствующие ведомства, которые могут прокомментировать ситуацию, был отправлен, но пока ответ не получен.

Больше тонны нелегальной икры в одной машине обнаружили на Камчатке

Больше тонны нелегальной икры в одной машине обнаружили на Камчатке

Лайф рассказывал, что после недавнего циклона сахалинцы набивали гребешком мешки и вёдра. На берег после шторма выбросило тонны моллюсков. Охотники за деликатесами рассказывали, что попадался в основном гребешок крупных размеров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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