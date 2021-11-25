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Гинцбург рассказал, сколько в России произведено доз вакцины "Спутник"

Большая часть всего объёма приходится на базовую версию препарата, и лишь примерно одна шестая — на облегчённую.

25 ноября, 04:36
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © sputnikvaccine.com

В России выпущено в гражданский оборот уже около 85 миллионов комплектов вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "Спутник лайт". Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В России выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника лайт", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.

Гинцбург не исключил, что подростков тоже придётся ревакцинировать

Гинцбург не исключил, что подростков тоже придётся ревакцинировать

Как сообщал Лайф, вскоре в оборот может быть запущена ещё одна версия вакцины от центра "Вектор" — "Спутник М". Она близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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