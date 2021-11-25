Гинцбург рассказал, сколько в России произведено доз вакцины "Спутник"
Большая часть всего объёма приходится на базовую версию препарата, и лишь примерно одна шестая — на облегчённую.
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В России выпущено в гражданский оборот уже около 85 миллионов комплектов вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "Спутник лайт". Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В России выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника лайт", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.
Как сообщал Лайф, вскоре в оборот может быть запущена ещё одна версия вакцины от центра "Вектор" — "Спутник М". Она близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.
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