Гинцбург рассказал, сколько в России произведено доз вакцины "Спутник"

В России выпущено в гражданский оборот уже около 85 миллионов комплектов вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "Спутник лайт". Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.