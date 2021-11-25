Минюст временно изменил порядок получения услуг Пенсионного фонда

До конца текущего года часть услуг Пенсионного фонда РФ можно будет получить лишь по предварительной записи или через электронную почту. Как пишет "Российская газета", соответствующий порядок временно зарегистрировал Минюст.

В частности, речь идёт о таких услугах, как установление страховых и накопительных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Этими же способами можно будет запросить выплаты неработающим гражданам, ухаживающим за нетрудоспособными россиянами. Кроме того, новый порядок предусматривает возможность запросить справку о размере пенсии, установить социальные доплаты, оформить материнский капитал, компенсацию расходов при проезде, а также ряд других услуг.

Уточняется, что все выплаты Пенсионного фонда будут назначаться на основе данных из других ведомств. При этом, если появится необходимость подтвердить права на эти выплаты, гражданину дадут время для предоставления нужных документов.