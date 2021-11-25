Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе выросло до 29 человек
Горняков продолжают выводить на поверхность с глубины более 200 метров. На месте ЧП работают сотрудники военизированной горноспасательной части.
Фото © ТАСС / Антон Вергун
В Кемеровской области уже 29 человек числятся пострадавшими при задымлении и взрыве на шахте, из них трое человек находятся в тяжёлом состоянии. Такую информацию Лайфу сообщили в местных экстренных службах.
По данным регионального управления МЧС, на шахте "Листвяжная" произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось находилось 287 человек, их выводят на повержность. . Люди выводятся на поверхность. На месте работают сотрудники военизированной горноспасательной части.
Шахта "Листвяжная" — предприятие, образованное в октябре 2003 года в Беловском районе Кемеровской области. Она работает в составе компании "СДС-уголь".
Ранее Лайф сообщал, что сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в 9:10 (5:10 мск). Сначала появился дым, а затем произошёл хлопок. Какого рода был последний, пока не известно.
Комментариев: 0