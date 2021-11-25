Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе выросло до 29 человек

В Кемеровской области уже 29 человек числятся пострадавшими при задымлении и взрыве на шахте, из них трое человек находятся в тяжёлом состоянии. Такую информацию Лайфу сообщили в местных экстренных службах.

По данным регионального управления МЧС, на шахте "Листвяжная" произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось находилось 287 человек, их выводят на повержность. . Люди выводятся на поверхность. На месте работают сотрудники военизированной горноспасательной части.

Шахта "Листвяжная" — предприятие, образованное в октябре 2003 года в Беловском районе Кемеровской области. Она работает в составе компании "СДС-уголь".