В Польше отказались принять часть положений Европейской конвенции по правам человека

Часть положений Европейской конвенции по правам человека не соответствует Конституции Польши, к такому выводу пришёл Конституционной суд страны. Речь о пунктах, в которых говорится, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) имеет право проверять независимость судей этой польской инстанции, а также законность их назначения.

"Конституционный суд считает, что ЕСПЧ не имеет оснований для проверки независимости судей Конституционного суда, поскольку её источниками являются конституция и статуты. Судебная независимость всегда оценивается в отношении конкретного дела, находящегося на рассмотрении суда", — заявил оглашавший решение судья Войцех Сыч, передаёт газета Wiadomosci.

Разбирательства начались после того, как ходатайство в июле подал генеральный прокурор Збигнев Зебро. Он ссылался на прецедент — дело компании Xero Flor против властей Польши.

