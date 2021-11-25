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Названа причина задымления на шахте в Кузбассе, где пострадало более 40 человек

Несколько шахтёров после отравления угарным газом остается в тяжёлом состоянии.

25 ноября, 05:52
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Причиной задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стала загоревшаяся угольная пыль. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет", — сказал собеседник агентства.

Тем временем сообщается, что в результате задымления пострадал по меньшей мере 41 человек. У всех диагностировано отравление угарным газом. При этом несколько шахтёров остается в тяжёлом состоянии.

В Кузбассе несколько человек пострадали при задымлении в шахте

В Кузбассе несколько человек пострадали при задымлении в шахте

Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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