Названа причина задымления на шахте в Кузбассе, где пострадало более 40 человек

Причиной задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стала загоревшаяся угольная пыль. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет", — сказал собеседник агентства.

Тем временем сообщается, что в результате задымления пострадал по меньшей мере 41 человек. У всех диагностировано отравление угарным газом. При этом несколько шахтёров остается в тяжёлом состоянии.