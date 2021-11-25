Нутрициолог Розанова назвала самый полезный для здоровья чай

Лучше всего для поддержания здоровья подойдёт крупнолистовой чай. Стоит также избегать напитков с различными ароматизаторами и добавками. Об этом рассказала нутрициолог (врач, который занимается наукой о питании) Мария Розанова.

"Старайтесь вообще не употреблять пакетированные чаи — в них пыль и чайный отсев, красители и ароматизаторы. Искусственные ароматизаторы вызывают привыкание и разрушительно действуют на желудочно-кишечный тракт. Особенно опасны они для тех, у кого уже есть заболевания ЖКТ, аллергия и проблемы с кожей", — пояснила она в беседе с "Москва 24".

Она пояснила, что безопасным для здоровья будет употребление двух-трёх кружек чёрного или зелёного чая в день. Нельзя также забывать о чистой воде, которая необходима организму. В остальном ромашка успокаивает, снимает спазмы, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Иван-чай снижает отёчность за счёт выведения лишней жидкости, расслабляет. Шиповник тонизирует, бодрит. Мята ускоряет пищеварение, успокаивает. А лаванда расслабляет и настраивает на сон.