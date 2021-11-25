Иммунолог Крючков рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М"

Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал об эффективности и безопасности новой вакцины для подростков "Спутник М", отметив нестандартность подхода при разработке этого варианта компонента.

"В варианте вакцины для подростков количество действующего вещества снижено в 5 раз. Это нестандартный подход. Обычно дозировка для подростков не снижается. Вероятно, такой ход связан с желанием снизить вероятность возникновения нежелательных эффектов после прививки, причём всех, включая и температуру, недомогание, мышечную боль, обеспечить максимальную безопасность. Однако это может сказаться на защитных свойствах вакцины", — рассказал иммунолог в беседе с kp.ru.

По его словам, чтобы понять, насколько вакцина будет защищать, нужно провести третью фазу клинических исследований. Кроме того, Крючков выразил надежду на то, что центр Гамалеи сделает публикации по этапам исследования препарата, поскольку они нужны, чтобы оценить сравнительную иммуногенность у подростков при такой форме вакцины и иммуногенность у взрослых при использовании "Спутника V". Потому что если окажется, что в варианте для подростков иммуногенность сильно ниже и у большого процента не вырабатываются нейтрализующие антитела, то могут возникнуть вопросы по эффективности, отметил врач.

"А с безопасностью, думаю, что всё хорошо. По крайней мере, мы видим, что вакцинация подростков препаратами Pfizer и Moderna, AstraZeneca с незаниженными дозами действующих веществ идёт хорошо, а Pfizer и Moderna применяют даже для детей от 5 до 11 лет", — уточнил Крючков.

Говоря о влиянии вакцинации тинейджеров на прекращение пандемии, Николай Крючков заявил, что вакцинированный подросток с меньшей вероятностью заразит окружающих, в том числе пожилых людей. Так инфекция станет меньше распространяться среди взрослого населения и детей старшего возраста.