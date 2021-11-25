Вакцина для подростков "Спутник М" сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев
Препарат предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день.
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Клеточный иммунитет после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков "Спутник М" сформирован у 93,2% добровольцев. Такие данные следуют из инструкции к вакцине, передаёт ТАСС.
"Иммунизация препаратом "Гам-ковид-вак-М" формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", — говорится в инструкции.
Ранее в Минздраве уточнили, что "Спутник М" предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день. Кроме того, вакцина "Спутник М" была близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст.
Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.
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