Вакцина для подростков "Спутник М" сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев

Клеточный иммунитет после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков "Спутник М" сформирован у 93,2% добровольцев. Такие данные следуют из инструкции к вакцине, передаёт ТАСС.

Ранее в Минздраве уточнили, что "Спутник М" предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день. Кроме того, вакцина "Спутник М" была близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст.