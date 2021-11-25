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Тимошенко заявила, что Украина стоит на коленях перед Россией и Белоруссией

Она подчеркнула, что если приостановить поставки электричества из соседних стран, то в Незалежной начнутся перебои со светом.

25 ноября, 06:49
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Из-за зависимости Украины от поставок электроэнергии страна практически стоит на коленях перед Россией и Белоруссией. Об этом заявила экс-премьер Незалежной и лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

"Реальное спасение будет, если Белоруссия и Россия не выключат рубильники по перетокам электроэнергии, то есть по поставке электроэнергии в Украину. Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено всё, что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени", — сказала Тимошенко в эфире украинского телеканала "Наш".

По словам политика, если приостановить поставки из соседних стран, то из-за нехватки электричества на Украине начнутся перебои со светом. При этом она подчеркнула, что уже сейчас положение дел чрезвычайное, поскольку об аварийных перетоках в стране говорит само правительство.

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Напомним, что 6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Однако поставки продлились не очень долго: 18 ноября Белоруссия снова прекратила экспорт электроэнергии на Украину и возобновила 21 ноября.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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