Тимошенко заявила, что Украина стоит на коленях перед Россией и Белоруссией

"Реальное спасение будет, если Белоруссия и Россия не выключат рубильники по перетокам электроэнергии, то есть по поставке электроэнергии в Украину. Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено всё, что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени", — сказала Тимошенко в эфире украинского телеканала "Наш".