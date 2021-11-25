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Губернатор Цивилёв сообщил об одном погибшем на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Число пострадавших возросло до 43. У большинства из них диагностировано отравление угарным газом, некоторые в тяжёлом состоянии.

25 ноября, 06:27

Фото © Pixabay

Как минимум один человек погиб при задымлении на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, а число пострадавших возросло до 43. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжёлом состоянии, 41 — лёгкой и средней тяжести. 1 человек погиб", — говорится в сообщении.

Шахта "Листвяжная" — предприятие, образованное в октябре 2003 года в Беловском районе Кемеровской области. Она работает в составе компании "СДС-Уголь".

Названа причина задымления на шахте в Кузбассе, где пострадало более 40 человек

Названа причина задымления на шахте в Кузбассе, где пострадало более 40 человек

Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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