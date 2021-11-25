Губернатор Цивилёв сообщил об одном погибшем на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Число пострадавших возросло до 43. У большинства из них диагностировано отравление угарным газом, некоторые в тяжёлом состоянии.
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Как минимум один человек погиб при задымлении на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, а число пострадавших возросло до 43. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.
"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжёлом состоянии, 41 — лёгкой и средней тяжести. 1 человек погиб", — говорится в сообщении.
Шахта "Листвяжная" — предприятие, образованное в октябре 2003 года в Беловском районе Кемеровской области. Она работает в составе компании "СДС-Уголь".
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.
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