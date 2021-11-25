Украинский школьник отравил 11 одноклассников "Кротом" Алибасова

В Житомирской области возбудили уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ. Как сообщает офис генпрокурора Украины, один из учащихся принёс в учебное заведение средство для чистки труб и напоил им одноклассников. В результате 11 детей были госпитализированы с отравлением и ожогами слизистой. По предварительным данным, речь идёт о химикате "Крот", из-за которого в больницу в своё время попал Бари Алибасов.

"Областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины). По данным следствия, один из учеников общеобразовательной школы принёс в школу химическое вещество, используемое для чистки канализационных труб, и дал его попробовать другим школьникам", — говорится в сообщении ведомства.

Семья ученика, который отравил одноклассников, воспитывает ещё двоих детей и состоит на учёте в соцслужбе. По предварительным данным, сам он ядовитое вещество не пил. Причины его поступка выясняются.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно выпившего растворитель. В общей сложности малыш пять дней находился в реанимации на грани жизни и смерти.