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Украинский школьник отравил 11 одноклассников "Кротом" Алибасова

Мальчик напоил детей тем же самым средством, из-за которого в больницу в своё время попал создатель группы "На-На".

25 ноября, 06:46

Фото © Pexels

В Житомирской области возбудили уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ. Как сообщает офис генпрокурора Украины, один из учащихся принёс в учебное заведение средство для чистки труб и напоил им одноклассников. В результате 11 детей были госпитализированы с отравлением и ожогами слизистой. По предварительным данным, речь идёт о химикате "Крот", из-за которого в больницу в своё время попал Бари Алибасов.

"Областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины). По данным следствия, один из учеников общеобразовательной школы принёс в школу химическое вещество, используемое для чистки канализационных труб, и дал его попробовать другим школьникам", говорится в сообщении ведомства.

Семья ученика, который отравил одноклассников, воспитывает ещё двоих детей и состоит на учёте в соцслужбе. По предварительным данным, сам он ядовитое вещество не пил. Причины его поступка выясняются.

Побег из шоу: во что превратилась жизнь Бари Алибасова после отравления "Кротом"

Побег из шоу: во что превратилась жизнь Бари Алибасова после отравления "Кротом"

Ранее в Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно выпившего растворитель. В общей сложности малыш пять дней находился в реанимации на грани жизни и смерти.

Напомним, в июне 2019 года продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. После этого он решил отсудить у производителя химического средства "Крот" и компании "Ашан" 100 миллионов рублей в качестве компенсации за отравление.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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