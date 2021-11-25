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Мишустин призвал обеспечить равный доступ к вакцинам во всём мире

Необходимо устранить препятствия для поставок лекарств в целях успешной борьбы с коронавирусом, считает российский премьер.

25 ноября, 08:48

Фото © Kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить равный доступ к вакцинам и устранить препятствия для поставок лекарств в целях успешной борьбы с коронавирусом в мире. Заявление прозвучало в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия — Европа").

"Борьба с ковидом продолжается. Чтобы она была успешной, необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов. АСЕМ не может оставаться в стороне от решения этих вопросов", — указал российский премьер.

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Ранее президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 по видеосвязи предложил поручить министерствам здравоохранения стран "Большой двадцатки" ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава государства также отметил, что в связи с мутацией вируса необходимо выработать механизмы системного оперативного обновления препаратов. За эту позицию российского лидера поблагодарил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Ранее Лайф писал, что ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему для выявления коронавируса как эталонную. Речь идёт о системе AmpliTest ("Амплитест"), разработанной Федеральным медико-биологическим агентством.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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