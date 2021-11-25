Ретейлеры раскрыли предпочтения россиян в вине

Большинство потребителей предпочитают полусухие или сухие вина, особой популярностью пользуются красные, рассказал РИА "Новости" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"В среднем для 40 процентов покупателей предпочтительными остаются именно полусухие вина, для 35 процентов — сухие. При этом именно сладость остаётся одним из ключевых критериев при выборе вина в магазине. За последние два года потребление сладких вин сократилось в среднем на 12 процентов", — рассказал эксперт.

Кроме того, начал расти спрос на белые вина. Если два года назад соотношение потребления красных и белых вин составляло 70 на 30 процентов, то сегодня 65 процентов отдают предпочтение красному вину, 35 процентов белому, а пять процентов — игристому, уточнил Караваев.

Председатель президиума АКОРТ предрёк российскому сегменту производителей вин рост. По его словам, отечественным винам отдают предпочтение 40 процентов покупателей, а в категории тихих вин на российские приходится более 60 процентов всех продаж. А ещё растёт спрос на премиальные напитки — потребители стремятся не просто квасить абы что, а разбираться в хорошем вине.