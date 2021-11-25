Врач Гинзбург рассказал о пользе чеснока для пищеварения
Причём для усиления эффекта специалисты призывают его не пережёвывать.
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" рассказал о полезных свойствах чеснока для пищеварения. Запись шоу опубликована на ютуб-канале.
По словам Гинзбурга, чеснок выполняет сразу две полезные функции: стимулирует пищеварение, а также снижает газообразование в организме за счёт антибактериального действия.
"Пища, с одной стороны, до желудка доходит лишённая сахаров, жирных кислот, на что бактерии особенно бурно реагируют своим ростом, а с другой стороны, их становится нормальное количество", — сказал Гинзбург.
Его коллега, врач Сергей Агапкин, добавил, что для усиления эффекта на пищеварение можно употреблять чеснок в чистом виде. Причём необходимо делить зубчик на несколько частей и проглатывать, не пережёвывая. Таким образом эфирные масла чеснока будут оказывать мощное антибактериальное действие.
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