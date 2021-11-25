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Врач Гинзбург рассказал о пользе чеснока для пищеварения

Причём для усиления эффекта специалисты призывают его не пережёвывать.

25 ноября, 08:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" рассказал о полезных свойствах чеснока для пищеварения. Запись шоу опубликована на ютуб-канале.

По словам Гинзбурга, чеснок выполняет сразу две полезные функции: стимулирует пищеварение, а также снижает газообразование в организме за счёт антибактериального действия.

"Пища, с одной стороны, до желудка доходит лишённая сахаров, жирных кислот, на что бактерии особенно бурно реагируют своим ростом, а с другой стороны, их становится нормальное количество", — сказал Гинзбург.

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Его коллега, врач Сергей Агапкин, добавил, что для усиления эффекта на пищеварение можно употреблять чеснок в чистом виде. Причём необходимо делить зубчик на несколько частей и проглатывать, не пережёвывая. Таким образом эфирные масла чеснока будут оказывать мощное антибактериальное действие.

Ранее нутрициолог Наталья Коломоец назвала два продукта, которые укрепят иммунитет в период сезонной простуды. По словам специалиста, такой дуэт доставит в организм целый ряд важных витаминов.


Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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