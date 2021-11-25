В ВОЗ назвали непривитых людей основным распространителем вируса

"Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — приводит РИА "Новости" сообщение бюро.