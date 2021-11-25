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В ВОЗ назвали непривитых людей основным распространителем вируса

Там указали на важность соблюдения всех профилактических мер, включая ношение масок и проветривание помещений.

25 ноября, 07:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Непривитые от ковида являются главными распространителями инфекции, поэтому всем, кому позволяет здоровье, надо пройти полный цикл вакцинации, заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — приводит РИА "Новости" сообщение бюро.

Собеседник агентства также указал на эффективность профилактических мер. По его словам, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами обеспечивается максимальная защита общества от вируса.

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Ранее стало известно, что в Москве до 50% выросла доля привитых от коронавируса жителей, которые уже прошли и ревакцинацию. Кроме того, ещё двое привитых от коронавируса москвичей выиграли квартиры. Всего для розыгрыша было выделено десять помещений. Последние жилые призы найдут своих владельцев 24 ноября.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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