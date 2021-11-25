Выдавать QR-код привитым иностранной вакциной предложили в Госдуме

Кроме того, депутаты хотят обсудить возможность предоставления таких кодов лицам, переболевшим неофициально.

В Госдуме предложили расширить категории владельцев QR-кодов на фоне пандемии коронавируса. В частности, депутаты предлагают предоставить эту возможность гражданам, которые привились иностранными вакцинами или переболели неофициально. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на главу Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, соответствующие предложения были внесены в парламент 12 ноября.

"Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел", — заявил Нилов.