Выдавать QR-код привитым иностранной вакциной предложили в Госдуме
Кроме того, депутаты хотят обсудить возможность предоставления таких кодов лицам, переболевшим неофициально.
В Госдуме предложили расширить категории владельцев QR-кодов на фоне пандемии коронавируса. В частности, депутаты предлагают предоставить эту возможность гражданам, которые привились иностранными вакцинами или переболели неофициально. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на главу Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, соответствующие предложения были внесены в парламент 12 ноября.
"Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел", — заявил Нилов.
Лайф напоминает, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Напомним, что ранее премьер Михаил Мишустин обещал подумать над выдачей QR-кодов непривитым, переболевшим ковидом в лёгкой форме. С соответствующим предложением выступил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его мнению, эту инициативу следует закрепить на федеральном уровне.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков