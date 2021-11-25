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Почти 50 человек остаются без связи в шахте в Кузбассе после задымления

Всего в момент ЧП под землёй находилось 287 шахтёров. Уже известно о более чем 40 пострадавших и одном погибшем.

25 ноября, 07:12
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

48 человек остаются в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где сегодня утром произошло задымление. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что связи с застрявшими под землёй шахтёрами нет. Об их состоянии пока ничего не известно.

Едкий дым и уголь: Лайф публикует первые фото с шахты в Кузбассе, где произошло задымление

Едкий дым и уголь: Лайф публикует первые фото с шахты в Кузбассе, где произошло задымление

Напомним, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Из них, как сообщал Лайф, пострадало не менее 40, один погиб. У всех шахтёров диагностировано отравление угарным газом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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