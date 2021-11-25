Почти 50 человек остаются без связи в шахте в Кузбассе после задымления
Всего в момент ЧП под землёй находилось 287 шахтёров. Уже известно о более чем 40 пострадавших и одном погибшем.
Фото © LIFE
48 человек остаются в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где сегодня утром произошло задымление. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Отмечается, что связи с застрявшими под землёй шахтёрами нет. Об их состоянии пока ничего не известно.
Напомним, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Из них, как сообщал Лайф, пострадало не менее 40, один погиб. У всех шахтёров диагностировано отравление угарным газом.
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